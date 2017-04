Séance VIP : Passez une soirée d'action entre Liam Neeson et Tom Cruise !

Après "Sans Identité" et "Non-Stop", le réalisateur collabore pour la troisième fois avec l’incontournable Liam Neeson, habitué des films d’action. A ses côtés, on retrouve deux autres habitués du genre : Ed Harris ("La Firme", "Westworld") et Joel Kinnaman ("Easy Money").

Liam Neeson interprète Jimmy Conlon, un ancien tueur à gages, fatigué qui peine à oublier les crimes qu’il a commis. Il noie ses remords dans l’alcool pendant que son patron Shawn Maguire le garde encore sous son aile. Mais bientôt, à la suite d’un conflit auquel il assiste, Jimmy Conlon abat Danny qui n’est autre que le fils de Shawn ! Celui-ci cherchera forcément à se venger…

Avec son scénario efficace Night Run a rapidement enregistré des millions de recettes et pris la seconde place du box-office français !