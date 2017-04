Séance VIP: Jamel Debbouze redonne vie à Louis de Funès

Dans la jungle profonde, le roi des Simiens attend un heureux événement : la naissance d'un héritier. Mais au lieu d'un, ce sont deux petits mâles qui viennent au monde. Celui qu'on lui présente en premier, Vania, est costaud et bagarreur, ce qui plaît à son père. Le second, Édouard, qui en réalité est arrivé en premier, est au contraire malingre et joueur, ce qui ne peut convenir au statut de prince. Le roi ordonne donc à son grand chambellan de se débarrasser discrètement d'Édouard. Ce dernier est alors recueilli par Ian, un singe albinos et pacifique, qui l'adopte et l'initie aux choses de la vie.

Avec Jamel Debbouze (Edouard), Mélissa Debbouze (Lucie), Arié Elmaleh (Ian), Patrice Thibaud (Vladimir/Sergey), Christian Hecq (Siméon), Diouc Koma (Vania), Adrien Antoine (Vania), Johanna Hilaire (Gudule)

Réalisation : Jamel Debbouze

Adapté librement du roman de Roy Lewis "Pourquoi j'ai mangé mon père", ce film est le premier en Europe utilisant intégralement la performance-capture. Mélissa Theuriau, l’épouse de Jamel Debbouze, fait ici ses premiers pas au cinéma en incarnant l'amoureuse d'Edouard, qui est joué par le comique.