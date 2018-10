Séance VIP : Clint Eastwood met Tom Hanks sous les projecteurs !

Eh oui, "Sully" est en réalité le biopic de Chesley Sully Sullenberg, incarné par Tom Hanks.

Plus spécifiquement, le film de Clint Eastwood retrace les événements qui ont rendu célèbre ce pilote de l'US Airways : "Le miracle de l'Hudson".

Le 15 janvier 2009, son avion connait une panne de moteur suite à un impact avec des oiseaux. 155 passagers à bord, la panique se fait vite sentir et le drame parait inévitable.

Mais le sang-froid de Sully lui a permis de sauver tous ses passagers, en se posant sur le fleuve Hudson à New York.

Les restes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis

Bref, un événement sensible aux Etats-Unis pour lequel le pilote livre un commentaire intéressant : "Si cet événement est aussi sensible, c'est parce qu'il s'est déroulé à une époque où l'inquiétude régnait en maître : on subissait encore les retombées du 11 septembre, on avait des soldats postés au Moyen-Orient, on avait connu la crise financière de 2008 … bref, tout le monde était inquiet. Le fait que cet accident ait eu lieu à Manhattan, et qu'on y ait tous survécu, a redonné de l'espoir à tout le monde, y compris à ceux qui n'étaient pas directement liés au vol 1549", (Source: Allociné).