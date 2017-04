Séance Vip : Ca va exploser ce lundi !

Si Mel Gibson n'a pu reprendre son rôle mythique de Max Rockatansky, c'est le comédien anglais Tom Hardy qui se chargera d'interpréter le plus célèbre des anti-héros. Mad Max: Fury Road est donc une sorte de reboot de la série originelle. Une relecture de la saga, mais avec le même personnage. Bien qu'il s'agisse d'un reboot, George Miller a néanmoins voulu rendre hommage à sa trilogie originale et a donc conçu le scénario de ce nouveau volet avec la même structure que "Mad Max 2" : avec une course poursuite qui s'étale sur plusieurs jours et qui est considérée par les fans et la critique comme le meilleur de la saga.

L'acteur Hugh Keays-Byrne qui incarnait le terrible "Chirurgien" dans le premier Mad Max de 1979 figure au casting de Mad Max: Fury Road ! Le comédien interprète à nouveau un ennemi de Max Rockatansky, mais dans le rôle du diabolique et masqué Immortan Joe.

Résumé :

Max, ancien guerrier de la route, sillonne le désert, seul dans un monde qui n'est plus que chaos. Bientôt, Max se fait capturer par les Warboys, des soldats à la solde d'Immortan Joe, un infâme despote. Ce puissant seigneur de guerre vient de confier à l'impératrice Furiosa la direction d'un convoi qu'elle doit mener jusqu'à Pétroville, où elle trouvera de l'essence et des munitions. Mais Furiosa lui désobéit et accepte d'aider ses cinq épouses - un trésor inestimable pour Joe - à fuir. Ce dernier demande à ses hommes de traquer les rebelles. Attaché à l'avant du véhicule d'un Warboy, Max se trouve bien malgré lui plongé au coeur de cette impitoyable guerre de clans.