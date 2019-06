Scott Foley a tout claqué pour l'aventure "Whiskey Cavalier"

L’acteur de 45 ans a donc tout claqué, et quitté Los Angeles pour s’installer en République Tchèque, emmenant sa femme, Marika Domińczyk, et ses trois enfants (sa fille Malina ainsi que ses deux fils, Konrad et Keller).

“Quand l’idée de déménager à Prague a été évoquée, je savais que ce serait un gros changement pour ma famille. Changer les enfants d’école, laisser derrière eux amis et famille et aller en Europe de l’Est… C’était excitant mais un peu effrayant ! Finalement, j’ai laissé la décision à Marika” a annoncé Foley à Parade. Et elle a dit oui !