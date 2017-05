Scorsese, De Niro et Di Caprio, enfin réunis ?

En effet, Martin Scorsese travaillerait actuellement sur une adaptation du livre de David Graan Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. Le scénario confié à Eric Roth (Forrest Gump, Munich, etc. racontera l'histoire du massacre d'une tribu indienne pour obtenir le pétrole sous leurs terres et l'ascension de J. Edgar Hoover qui dirigeait l'enquête. L'achat des droits n'aurait coûté que 5 millions de dollars ; très peu pour un film qui rapporterait gros si le trio se formait !

En attendant de voir le résultat à l'écran, vous pouvez retrouver Leonardo Di Caprio dans "L'homme au masque de fer" sur La Deux ce vendredi 12 mai à 20h10.