Scarlett Johansson et Ewan McGregor vous embarquent sur « The Island »

Pour ce qui d’Ewan McGregor, c’est le fait de devoir jouer un dédoublement de personnalité qui a rendu la tâche plus ardue qu’à son habitude. Michael Clarke Duncan ne fut pas épargné non plus. Le réalisateur avoua éprouver un malin plaisir à « torturer » l’acteur en lui demandant de fournir des prestations incroyables afin de faire ressortir le meilleur de lui-même face à la caméra.