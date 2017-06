Scarlett Johanson affirme sa sexualité !

Début du mois de juin, la sublissime Scarlett Johanson a affirmé au magazine Cosmopolitan, son point de vue sur la sexualité.

Source de fantasmes pour beaucoup, incarnation de la féminité pour d’autres, Scarlett a toujours eu une aura particulière. L'actrice la plus rentable d'Hollywood est, volontairement ou pas, assimilée au sexe de par ses rôles (où elle joue souvent de séduction) ou par ses tenues. Son dernier film " Ghost in the Sheel ", où elle apparait à peine vêtue d’une protection en latex moulante, en est un bon exemple.