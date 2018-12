Sandra Bullock raconte sa plus grosse frayeur

Le 17 décembre dernier à New York, lors d'une projection de "Birdbox". - Michael loccisano - AFP

Il s’avère qu’elle était à New York, dans une chambre "à douze pâtés de maison" des tours jumelles, lors de "ces tragiques événements qui ont secoué la planète".

"Quand ce drame est arrivé, je travaillais sur mon ordinateur. J’étais alors avec ma sœur et son mari lorsque nous avons vu ces énormes boules de feu. Un peu plus tard, nous avons vu les gens sauter des étages les plus élevés, puis les buildings se sont effondrés sur eux-mêmes. C’était cataclysmique. Les passants, paniqués, couraient dans tous les sens…" raconte-t-elle.

Laissant leurs affaires derrière eux, l’actrice et sa famille se sont ensuite enfuis pour échapper au nuage de fumée et aux poussières qui venaient vers eux, avant de se rendre à l’hôpital pour proposer leur aide. "Mais personne n’avait besoin de nous".

Aujourd’hui, elle reconnait avoir puisé sa force en songeant à sa mère, décédée un an avant les faits. "C’était une femme au caractère bien trempé. C’est elle qui m’a donné – de là-haut, du Paradis – le courage de ne pas m’effondrer à mon tour" conclut-elle avant d’admettre avoir une peur bleue de prendre l’avion.