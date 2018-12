Sandra Bullock : la célébrité et ses désagréments

J'avais vu un cliché de moi en maillot de bain, et si j'accepte d'avoir un corps normal, je peux vous assurer que je n'ai pas un si gros cul ! (Rires) Et après, ça vous suit pendant un an !

La solution dans ce milieu, c'est de ne plus rien lire... Ou alors d'avoir une double-lecture, en croyant seulement les ragots sur les autres ! "