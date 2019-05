Sagamore Stévenin rassemble les pièces du " Puzzle " dans un téléfilm inédit

Déjà un an que l’on avait plus vu Stévenin dans un inédit à la télévision ! C’était dans « Meurtres en Cornouaille » avec Caroline Anglade. Le voici à présent dans la peau du juge Aubert qui prête main-forte à la capitaine chargée de l’enquête jouée par Naidra Ayadi. Enquête dont l’actrice et chanteuse Elsa Lunghini se trouvera impliquée…

Cette dernière est saisissante dans son rôle de femme désabusée se déplaçant en fauteuil roulant suite à un accident de la route. Formant un duo électrique avec le comédien de 45 ans, leurs échanges constituent déjà à eux seuls une bonne raison de ne pas manquer le téléfilm !

Autre élément notable, cette fiction coproduite par la RTBF a été réalisée par une habituée du genre policier, la réalisatrice Laurence Katrian à qui l’on doit plusieurs numéros de la série « Meurtres à… » ou encore « Peur sur la base ».

Que de raisons d'être devant La Une le dimanche 2 juin.