Ryan Reynolds, papa poule jusque dans ses choix de films !

Formant l’un des couples les plus glamours d’Hollywood, Ryan Reynolds et Blake Lively sont aussi à la tête d’une petite tribu sur le point de s’agrandir ! Après la naissance de James en 2014 et d’Inez deux ans plus tard, l’actrice de 31 ans est enceinte du troisième. C’est en mai dernier, lors de l’avant-première de "Pokémon : Détective Pikachu", qu’elle dévoilait un baby bump déjà très avancé.

Il faut dire que les parents se montrent très protecteurs quand il s’agit de la vie privée de leurs enfants. Il faudra attendre décembre 2016 pour enfin découvrir le visage de leurs deux filles. Heureusement, quand il s’agit de faire quelques confidences, ils se montrent beaucoup moins secrets. On apprenait ainsi de la bouche de Blake Lively dans Closer que Ryan est un vrai papa poule !