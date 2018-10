Ryan Reynolds et Jason Bateman échangent leur vie dans "Echange standard" !

Dave et Mitch sont meilleurs amis depuis le collège et pourtant, ils sont tellement différents : l'un est responsable, raisonné et marié, l'autre est un homme-enfant paresseux, dragueur et apathique.

Un soir alcoolisé, les deux amis se retrouvent à uriner dans une fontaine en exprimant mutuellement le souhait d'être dans la peau de l'autre.

Le lendemain matin, quelle panique lorsqu'il réalisent que leur vœu s'est exaucé. Sans attendre, ils cherchent désespérément la fontaine qui a été déplacée pendant la nuit et qui pourrait annuler le sort.

Finalement, les deux personnages décident de profiter de cette opportunité pour faire l'expérience de la vie de l'autre ... quel résultat ?

Une comédie à ne pas manquer ce samedi 20 octobre à 20h sur La Deux.