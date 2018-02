Ryan Gosling et Sandra Bullock : pourquoi leur histoire d'amour a capoté ? - OLIVIER LABAN-MATTEI - AFP

Ensemble de 2002 à 2003, leur histoire n'aura pas duré aussi longtemps qu'ils l'avaient souhaité.

Comme pour beaucoup de couples de stars, c’est la distance (lui vit à Los Angeles, elle au Texas) et un emploi du temps très chargé qui auront eu raison de leur amour.

Pourtant Sandra Bullock était persuadée qu’il était "le bon", confie un de ses proches au site Dish Nation, et elle aurait eu le cœur brisé.

"Malgré leur différence d’âge de 16 ans, Ryan était le seul homme que Sandy ait jamais rencontré qui soit parfait pour elle d’un point du vue intellectuel et physique. Ils avaient une alchimie intense et parlaient de se marier et de fonder une famille. Mais le timing n’était pas le bon" explique-t-elle.

En 2003, Sandra Bullock révélait au Cosmo que Ryan Gosling l’avait aidée "à se détendre". "Je vis ma vie à une allure maniaque, confiait-elle et il m'a appris à ne pas tenir compte de tout ce qui n'est pas important, il est comme un petit Bouddha."

Une ex difficile à oublier !

De son côté, la star de "La La Land" semble avoir eu du mal à l’oublier également. En 2011, soit 8 ans après leur rupture, l’acteur révélait au Times qu’il n’avait jamais plus rencontré quelqu’un capable de rivaliser avec elle et Rachel McAdams, une autre de ses ex…

Mais c’est justement à cette époque qu’il rencontre Eva Mendes sur le tournage de "The place beyond the pines" à qui il a fait une magnifique déclaration d'amour lors des Golden Globes.

Sandra Bullock a elle aussi retrouvé l’amour dans les bras du photographe Bryan Randall dont elle partage la vie depuis 2015 et avec qui elle a adopté un enfant.

La page est définitivement tournée pour les anciens tourtereaux.