Romain Duris adore dessiner des seins !

Né d’un père architecte et d’une mère coloriste, il a ça dans le sang et dessine depuis toujours même s’il a gardé cet aspect "non dévoilé" pour ne pas dire secret : "les gens sont étonnés parce que j’en ai jamais parlé. On peut pourtant avoir une autre activité qui ne soit pas ni secrète ni cachée, mais juste pas dévoilée. Aujourd’hui, on a l’impression que dès que l’on fait un truc, on doit en parler" s'est défendu l'artiste dans BFMTV.