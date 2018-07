Robert Redford prend sa retraite : les 10 films phares de sa carrière

À 81 ans, Robert Redford se retire de la lumière pour travailler dans l’ombre. Il l’avait annoncé en 2016, sa carrière d’acteur prendrait fin avec "The Old Man and the Gun" qui sortira en septembre prochain aux États-Unis.

"J'en ai assez de jouer la comédie, annonçait celui qui possède une cinquantaine de films à son actif. Je suis quelqu'un d'impatient, et c'est pénible pour moi de devoir m'asseoir pour attendre les prises de vues. Une fois que 'Old Man and the Gun' sera achevé, je dirai au revoir à tout ça, pour seulement me concentrer sur la réalisation."

De "Butch Cassidy et le Kid", son premier grand succès, à "Randonneurs amateurs", l'un de ses derniers longs métrages sorti en 2015 à voir sur La Une le lundi 30 juillet, quels sont les meilleurs films de sa longue et prolifique carrière ?

Impossible de départager, basons-nous sur les faits : le succès au box-office (en tenant bien entendu compte de l’inflation, proposé sur le site Imdb).