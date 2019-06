Robert Pattinson en Batman : un de ses partenaires à l'écran s'exprime sur la rumeur

Dans "The Lighthouse", dernier long-métrage signé Robert Eggers qui a fait sensation à Cannes, Robert Pattinson donne la réplique à Willem Dafoe. Et si ces deux-là ne sont pas franchement devenus potes, leurs méthodes de travail totalement différentes (associées à la fatigue et au mauvais temps) n’auraient pas facilité une grande camaraderie sur le tournage, Dafoe n’a pas hésité à décréter que sa co-star avait le physique pour jouer Batman.

"Pourquoi pas, il a une forte mâchoire." a-t-il dit sur le ton de l'humour dans un entretien avec Variety, avant de poursuivre : "C’est une partie du rôle. Pouvez-vous imaginer quelqu'un avec une faible mâchoire jouer Batman ? Je ne crois pas."

Et en matière de super-héros, Willem Dafoe en connait un rayon ! Il a incarné un grand méchant de l’univers Marvel, le Bouffon Vert dans "Spider-Man" quand Tobey Maguire était encore l'homme araignée dans la trilogie du début des années 2000. On l’a aussi retrouvé au casting d’"Aquaman" en 2018.