Robert Downey Jr reprend le costume d'Ally McBeal

Le réalisateur et producteur du film, David Dobkin a écrit le rôle spécialement pour l'acteur qu'il avait rencontré un an aupravant. Il a voulu aborder avec Le Juge, la thématique de la filiation et plus particulièrement sur le moment du "devenir parent de nos parents vieillissants". C'est tout le dilemme du personnage de Robert Downey Jr, brillant avocat de Chicago, qui revient dans sa famille pour les funérailles de sa mère. Les retrouvailles sont orageuses, mais lorsque le magistrat est suspecté de meurtre à la suite d'un accident de voiture dont il dit ne garder aucun souvenir, Hank décide de prolonger son séjour pour défendre son père, malgré le refus de ce dernier. Face à un procureur très déterminé, ils vont devoir trouver la voie pour coopérer.