Robert Downey Jr quitte son rôle d'Iron Man ?

Avec Date limite, Robert Downey Jr. retrouve de nombreux acteurs avec qui il avait déjà tourné, notamment Juliette Lewis, Michelle Monaghan, Danny McBride et enfin Jamie Foxx. De plus, la productrice, Susan Downey, n’est autre que sa femme.

Après le succès de "Very Bad Trip", Todd Phillips continue dans le registre de la comédie avec l’acteur qu’il avait révélé un an plus tôt, Zach Galifianakis, et qui lui a valu une nomination au MTV Movie Awards en 2011 pour la meilleure performance comique.

Résumé :

Cinq jours séparent Peter Highman du jour où il sera père pour la première fois. Tandis qu'il se hâte de prendre un vol d'Atlanta pour être aux côtés de son épouse pour la naissance de leur enfant, une rencontre fortuite avec Ethan Tremblay le mène dans une virée incontrôlable. Peter Highman embarque sur le vol qui doit l'emmener à Los Angeles, à l'autre bout du pays. Sa femme doit accoucher d'ici cinq jours et il ne raterait cet événement sous aucun prétexte. Une fois à bord de l'avion, sa rencontre avec un étrange passager, Ethan Tremblay, le contraint à quitter l'appareil. Interdit de vol, le futur papa n'a alors d'autre choix que de rallier Los Angeles en compagnie d'Ethan, un acteur lunaire qui rêve de faire carrière à Hollywood. A ses côtés, ce qui devait être un banal voyage se transforme en désastre autoroutier. De calamités en accidents, Peter est de moins en moins sûr d'arriver à temps pour la naissance de son enfant. Et Ethan a vraiment le don de mettre ses nerfs à rude épreuve...