Robert De Niro casse les préjugés sur l'âge !

Ce film est une belle opportunité pour mettre à mal les préjugés sur la vieillesse !

"Vieillir à Hollywood est difficile et encore plus difficile pour les femmes. Vous n’avez plus accès aux rôles qu’on vous proposait plus jeune. Et c’est normal, vous êtes trop âgé pour ces personnages. Mais j’aurais aimé qu’il y ait un peu plus de respect pour les anciens, un respect que l’on retrouve dans d’autres cultures" explique-t-il à Allociné.

"À Hollywood, quand vous avez passé l’âge on vous fait comprendre que c’est fini. Alors que ce n’est pas fini ! Quand vous arrivez à ce moment-là de votre carrière, vous le savez. Certains font preuve de plus de respect pour les anciens et pour ce qu’ils ont à offrir" achève-t-il.