Rizzoli & Isles arrêtent !

Cette septième et dernière saison de Rizzoli & Isles, aussi captivante et dangereuse que les précédentes, s’ouvre juste après la fusillade qui a eu lieu dans l’épisode final de la saison précédente. L’équipe doit utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour retrouver l’insaisissable Alice Sands après qui elle court depuis un moment, et l’arrêter avant qu’elle ne détruise la vie de Jane. Cette saison, sur le ton de la nostalgie, signera le retour d’amis et de membres de la famille de notre duo d’enquêtrices, des histoires de testaments, d’amours naissantes, de projection d’avenir, mais aussi et toujours, des mystères à résoudre. A voir dès jeudi 20 juillet à 20h35 sur La Une.