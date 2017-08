Richard Gere et Julia Roberts ont évité le pire dans " Pretty Woman " - VALERIE MACON - AFP

Un destin bien plus sombre attendait Vivian si l’on en croit l’ancien président de Disney, Jeffrey Katzenberg : " Pretty Woman était un film interdit aux plus jeunes qui parlait d’une prostituée sur Hollywood Boulevard. D’ailleurs, dans la version initiale - c’est assez glauque - je crois qu’elle meurt d’une overdose " a -t-il révélé à Page Six.

" Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants " n’était visiblement pas ce qui attendait nos deux protagonistes.