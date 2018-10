Richard Gere, bientôt papa pour la deuxième fois !

Il y a moins d'un mois, le média espagnol "ABC" mais aussi, Alejandra Gere sur son propre compte Instagram, annonçaient la bonne nouvelle : Richard Gere sera bientôt papa pour la deuxième fois !

Une nouvelle qui peut en étonner certains étant donné ses 69 ans à côté des 35 ans de son épouse. Y a-t-il un âge pour le bonheur ? Depuis le début de leur relation en novembre 2017 et leur mariage il y a 6 mois, le héro de "Pretty Woman" vit sur un petit nuage.

"Je suis l’homme le plus heureux de la Terre. Comment pourrait-il en être autrement ? Je suis marié à une sublime femme intelligente, sensible et engagée pour aider les autres, qui est drôle, patiente et qui sait comment pardonner, mais aussi cuisiner , et qui fait les meilleures salades du monde !" avait-il confié à "Hello!" juste après ses noces.

Déjà papa de Homer, 8 ans, issu de son union avec Carey Lowell, Richard Gere aura une seconde fois la chance de connaître la paternité. Alejandra Gere, née Silvia, est aussi déjà maman du petit Albert de 5 ans.