Revoir le final de la série "Infidèle"

Episode 5 Luigi apprend de façon détournée que sa mère a l'intention de divorcer ce qui provoque une nouvelle crise d'angoisse. La psy met en garde les parents : il est indispensable d'expliquer à leur fils la crise qu'ils sont en train de traverser. Giulia, la mère de Mattéo, meurt d'un abus de somnifère. Mattéo soupçonne Emma de les lui avoir fournis, ce qu'elle nie. L'épreuve du deuil, et la séparation entre Mattéo et Candice, poussent Emma à donner une seconde chance à son couple, et à annuler la procédure de divorce. Héloïse, l'épouse de Nils, assiste une nouvelle fois à un flirt entre Emma et son mari. C'est une fois de trop. Elle va parler à Mattéo de l'infidélité d'Emma. Furieux contre son épouse, Mattéo renoue avec Candice qui lui annonce qu'elle a avorté. Mattéo avoue à son fils qu'il a eu une aventure avec une autre femme, et lui jure qu'il va y mettre fin.