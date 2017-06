Reese Whiterspoon a un régime... particulier !

Reese Whiterspoon et son régime particulier - Sam Emerson

Dans ce buddy movie, une policière un peu coincée et particulièrement attachée à la procédure tente de protéger la veuve sexy et décomplexée d'un caïd de la drogue. Les deux femmes se lancent alors dans une cavale à travers le Texas, avec des flics corrompus et de redoutables tueurs à leurs trousses. Un film totalement déjanté qui a pour seule ambition de décoincer nos zygomatiques !