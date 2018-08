Redécouvrir les plus grands films de Stanley Kubrick, ça vous dit ? - © Tous droits réservés

Sortie en 1987, cette épopée sur la guerre du Vietnam devenue culte met en scène de jeunes soldats de l'US Marines Corps à la fin des années 1960, et est composée de deux parties distinctes.

Dans la première, on assiste à leur entraînement, et dans la seconde, on les voit pris dans les combats urbains de l'offensive du Têt, lors de la guerre du Vietnam.

Chacune des deux parties constitue un récit particulier aboutissant, dans les deux cas, à un dénouement dramatique.

"Full Metal Jacket", qui remporta 4 nominations prestigieuses dont une aux Oscars, est une référence en matière de film de guerre.