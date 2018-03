Quiz "Les Visiteurs" : testez vos connaissances sur cette saga culte !

Oyez, oyez, gentes dames et beaux damoiseaux !

"Les Visiteurs" reviennent sur La Une le vendredi 9 mars à 20h50 ! Jean Reno et Christian Clavier renfilent leur justaucorps et s'arment de leurs plus belles répliques pour notre plus grand plaisir...

Mais avant de voyager dans le temps avec Jacquouille la Fripouille et Godefroy de Montmirail dans "Les Visiteurs 2 : Les Couloirs du temps", testez vos connaissances sur cette série de films devenue culte. Que trépasse si je faiblis !