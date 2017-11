Quiz "Le Hobbit" : êtes-vous incollable sur les aventures de Bilbo ?

Connaissez-vous réellement le Hobbit ? Si ce n’est pas le cas, ne manquez pas le dernier volet de la trilogie "La Bataille des cinq armées" ce vendredi 3 novembre à 20h30 sur La Deux.

Atteignant enfin la destination de leur quête, Thorin et les Nains, aidés par Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville. A présent, de nombreux peuples convoitent les richesses de la Montagne. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron.