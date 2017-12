Quiz : connaissez-vous bien les films de Noël ?

La RTBF vous a gâté cette année niveau films de fin d’année à voir chaque après-midi à 15h20 du 25 décembre au 7 janvier ! Parmi ceux-ci retrouvez :

The Holiday, Les Rois mages, Le Boulet, Deux heures moins le quart avant Jesus Christ, Inspecteur la bavure, La vengeance du serpent à plumes, Angels sing, Le maître d’école, Faubourg 36, Les saisons, Deux frères.

Mais aussi du De Funès avec Le petit Baigneur, Marcel Pagnol avec Jean de Florette et Manon des sources et aussi Romy Schneider en Sissi du 25 au 29 décembre à 13h45.

Noël, c’est aussi les téléfilms !

Avant le début des fêtes, La Une vous propose aussi des téléfilms thématiques dès le 18 décembre à 15h20.

L’amour au pied du sapin, A very country Christmas, Rooftop Christmas tree, Joyeux Noël Ours !, Un Noël Presque parfait, Marry me at Christmas, Un Noël à la maison.