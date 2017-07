Envie de tourner avec François Cluzet ?

Laurent et Antoine, amis de longue date, s'installent pour les vacances dans la maison d'enfance d'Antoine, avec leurs filles respectives, Marie et Louna. Antoine, marié, est aussi conservateur et rabat-joie que Laurent, divorcé, est libéral et boute-en-train. En filles d'aujourd'hui, les deux adolescentes ne trouvent aucun attrait à la vieille maison poussiéreuse et isolée où il n'y a pas de réseau, pas de wi-fi. Mais elles ne tardent pas à établir des connexions et à repérer les bons plans dans la région. Au fil des moments partagés entre pères et filles, le regard de Louna sur Laurent se modifie, et réciproquement.