Qui se cache derrière Vera, l'héroïne de la célèbre série britannique ?

Brenda Blethyn est la benjamine d'une famille de 9 enfants de Ramsgate, au Royaume-Uni. Issue d'un milieu modeste, elle décroche un diplôme d'un lycée technique pour se lancer dans la vie active, mais pas celle qu'on aurait imaginée : elle travaille en tant que scénographe et comptable avant d'intégrer la British Railways.

Mariée à l'âge de 19 ans et divorcée 7 ans plus tard, cette séparation pousse l'actrice à poursuivre ses rêves : elle s'inscrit à la Guildford School of Acting et devient membre de la troupe du National Theatre Company.

Un succès tardif dans le cinéma

Pourtant, il faudra encore un peu de temps pour que Brenda perce dans le milieu du cinéma. En 1982, elle signe son tout premier rôle, Cordelia, dans l'adaptation de "King Lear" de Jonathan Miller.

Par après, on note quelques apparitions dans des séries comme "New York, unité spéciale", plusieurs téléfilms mais aussi dans quelques films comme "Orgueil et Préjugés", "Little Voice" ou encore "Saving Grace".

A 50 ans, Brenda Blethyn connait une renommée internationale grâce à son rôle principal dans "Secrets et Mensonges". Au 49e Festival de Cannes, le film de Mike Leigh reçoit la palme d'or et vaudra également à l'actrice le prix d'interprétation féminine. Pour ce même long-métrage, elle reçoit un Golden Globe de la meilleure actrice d'un film dramatique et un British Academy Film Award de la meilleure actrice.