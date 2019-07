Qui est Lauren Cohan, l'héroïne de "Whiskey Cavalier" ?

Après un baccalauréat en littérature anglaise et art dramatique, elle fait ses débuts cinématographiques en 2005. Deux ans plus tard, elle est “révélée” dans la série fantastique “Supernatural” où elle incarne la voleuse Bela Talbot pour quelques épisodes. Elle enchaîne ensuite les petits rôles dans les séries télévisées : on l’aperçoit dans “Experts : Manhattan", “Cold Case : Affaires classées”, ou encore “Vampire Diaries”.

En 2011, elle décroche le rôle de Maggie Greene dans la série “The Walking Dead”. Pour la première fois, elle est révélée au grand public en tant que tête d’affiche. Elle utilisera ce rôle comme tremplin pour accéder au grand écran. En 2016, elle jouera dans le film d’horreur à petit budget “The Boy”. Puis, quelques mois plus tard, elle joue Martha Wayne (la mère de Batman) dans le blockbuster “Batman v Superman : L’Aube de la justice”. Et enfin, elle décroche un premier rôle féminin au cinéma aux côtés de Mark Wahlberg dans le film d’action “Mile 22” en 2018.