Qui est Ambroise Fieschi, le nouveau mari de Jenifer ?

En plus de Jenifer, on y retrouvera évidemment Mathilde Seigner dans le rôle de Clotilde, qui cherche désespérément à découvrir la vérité sur l’accident tragique qui a coûté la vie à son frère et à ses deux parents en Corse alors qu'elle avait 16 ans. Car lorsqu’elle revient sur les lieux du drame 25 ans plus tard avec son mari et sa fille, Clotilde reçoit une lettre de sa mère Palma… présumée morte dans l’accident.

► Un thriller passionnant à ne pas manquer !