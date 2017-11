Quelle oeuvre de Clint Eastwood fait partie des 3 meilleurs films du siècle !?

17 ans après le début du 3ème millénaire, le New York Time a tenté de dresser la liste des 25 meilleurs films du siècle ! Pas facile, mais 7 professionnels du monde du cinéma ont relevé le défi.

Ils ont fait leur sélection parmi les milliers de films sortis en salle depuis 2000. Parmis ce classement ( lié à une vision occidentale du cinéma, il faut l'avouer), on retrouve, de la 4ème à la 25ème place : A touch of Sin, La Mort de Dante Lazarescu,Yi Yi ,Vice-Versa , Boyhood, L'heure d'été, Démineurs, Inside Llewyn Davis, Timbuktu, In Jackson Heights, L'Enfant ( de Jean-Pierre et Luc Dardenne ! Un film belge tient la 14ème place !), White Material, Munich, Three Times, Les Glaneurs et la Glaneuse, Mad Max: Fury Road, Moonlight, Wendy et Lucy, I'm Not There, Lumière silencieuse, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 40 ans, toujours puceau.