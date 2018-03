Quelle comédie délirante regarder après "Very Bad Trip" ?

"Search Party" s’inscrit dans la lignée des comédies made in USA complètement folles, avec comme figure de proue, la trilogie de Todd Phillips "Very Bad Trip".

Dommage pour les fans de la saga, après trois films, "cette fois c'est bien terminé" confirmait Bradley Cooper en 2013 au Grand Journal… Mais le scénariste du deuxième opus, Scot Armstrong, n’avait pas dit son dernier mot !

Un an plus tard, il endosse la casquette de réalisateur et signe "Search Party", un road movie hilarant à voir sur La Deux le dimanche 18 mars.