Quel avenir pour Michel Cordes dans “Plus belle la vie” ?

Ce qui est sûr et certain par contre, c’est que Michel Cordes sera sur vos écrans ce mardi 6 août à 20h20 sur la Deux pour “La promesse de l’eau”. Dans ce téléfilm signé Christian Faure, Michel Cordes joue aux côtés de Thomas Jouannet et du belge Nicolas Gob. Ces derniers incarnent deux frères amenés à collaborer sur une enquête délicate dans les fonds marins du golfe du Lion.