Que réserve la saison 2 des "Chamois", de retour sur la RTBF ?

Après le mariage, cette saison il est question de bébé dans "Les Chamois", sujet propice à de nombreuses querelles familiales, à commencer par le choix du prénom...

Depuis l’annonce du mariage d’Emma et Dylan, les Leroy et les Bernard n’ont pas réussi à développer des relations plus amicales que ça. Alors, pas question de passer Noël ensemble ! Mais, comme d'habitude, les choses ne se dérouleront pas comme prévu.

Emma, en fin de grossesse, décide d’accompagner ses parents aux Chamois, mais elle perd les eaux et se retrouve à accoucher sur place. Les Bernard, apprenant la nouvelle, débarquent à leur tour dans la station pour voir leur petite fille. Les voici à nouveau tous réunis à la montagne ! Les deux familles vont-elles enfin trouver un terrain d'entente ?

Un casting inchangé

Au casting 5 étoiles, on retrouve cette année encore François Berléand, Julie Depardieu, Isabelle Gélinas, François Vincentelli, Jonathan Lambert, Edouard Court et Stéphanie Crayencour.