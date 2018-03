Que devient Nina Dobrev depuis "The Vampire Diaries" ? - Michael Buckner - AFP

Que devient Nina Dobrev depuis "The Vampire Diaries" ? - Jason Merritt - AFP

Il faudra attendre deux ans pour qu'elle révèle la raison de cette décision qui a tant chagriné les mordus de "The Vampire Diaries" : tout était planifié depuis le début !

Au Harper's Bazaar elle explique : "C'était le plan depuis le début. D'ailleurs, le fait que l'idée même de partir me terrifiait m'a poussé encore davantage à aller jusqu'au bout."

L'actrice bulgaro-canadienne ne voulait pas s'enfermer dans le confort d'un seul rôle populaire mais se mettre en danger pour relever de nouveaux challenges : "J'avais besoin de ressentir cette peur, de me demander si j'allais un jour retrouver un travail. Et cela m'a donné envie de travailler cinq fois plus afin que cela arrive" se souvient-elle.

Alors, a-t-elle réussi son pari ?

La réponse est OUI !

Depuis son départ de la série phare, Nina a su tirer son épingle du jeu et elle voit les choses en grand... écran !

En 2017, elle se retrouve à l'affiche du blockbuster de "xXx : Reactivated" de D. J. Caruso ou encore "L'Expérience interdite : Flatliners" de Niels Arden Oplev, la même année. Elle sera bientôt au casting des films "Dog Days" ou encore "Departures".

Mais ce n'est pas tout, l'égérie pour Reebok envisage de retourner à ses premières amours, le petit écran.

En effet, Deadline indique qu'elle a décroché le premier rôle du pilote de "Fam", une comédie mise en chantier par CBS. Si la série est confirmée, il s'agira du grand retour de l'actrice sur le petit écran, un an après la fin de "The Vampire Diaries".