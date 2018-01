Quand la corruption et les scandales sexuels inspirent une série !

Dès qu’on parle de "The Good Wife", impossible de ne pas penser à Julianna Margulies, révélée au grand public pour son rôle de l'infirmière Carol Hathaway dans "Urgences".

Mais elle n’est pas la seule du casting à être une habituée de série.

On retrouve Matt Czuchry connu pour le rôle de Logan dans "Gilmore Girls" ; Jeffrey Dean Morgan, le terrible Negan dans "The Walking Dead", déjà aperçu dans "Supernatural" et "Grey’s Anatomy" ; mais aussi Christine Baranski qui joue la mère de Leonard Hofstadter dans "The Big Bang Theory", désormais star du spin-off de la série judiciaire: "The Good Fight".

Les guest stars se bousculent aussi comme Chris Noth, actuellement à l’affiche de "Gone", une série inédite sur la RTBF, ou Michael J. Fox pour ne citer qu’eux. Que du beau monde !