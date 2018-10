"Quand Harry rencontre Sally" : découvrez quelques anecdotes croustillantes !

Les débuts de "Quand Harry rencontre Sally" coïncident avec un moment-phare de la vie de son réalisateur, Rob Reiner.

Juste après son divorce avec la réalisatrice, Penny Marshall, il est confronté à quantité de remises en question sur les relations ambiguës entre hommes et femmes, et plus particulièrement, en matière d'amour et d'amitié.

Dans le rôle de Harry, Billy Crystal s'est également inspiré de sa propre expérience sentimentale pour assumer une partie des dialogues du film.