Quand Florence Foresti était anonyme dans "Burger Quiz"

En 2001, Florence Foresti n'est pas encore la star qu'elle est aujourd'hui. En participant à "Burger Quiz", le jeu télévisé animé par Alain Chabat et diffusé sur Canal+, elle sort de l'ombre. Souvenons-nous, cette année est aussi celle de son premier one-(wo)man-show intitulé "Manquerait plus qu'elle soit drôle".

Le début d'une carrière florissante !

Autour de la table de "Burger Quiz", Marina Foïs, Elie Semoun, Dominique Farrugia et Samy Naceri. Les ketchups d'un côté, Nacceri-Semoun, Les mayos de l'autre, Foïs-Farrugia, l'ambiance est plus que détendue. Un peu timide, Florence débarque aux côtés de Cyril comme invités anonymes. A peine arrivée, elle est invitée à prouver ses talents de moonwalk. Très vite, on retrouve la Madame Foresti que l'on connait.

17 ans plus tard, l'humoriste de 44 ans présentera son prochain spectacle, "Florence s'ajuste", au Théâtre de la Porte Saint-Martin du 13 juin au 7 juillet.

Revivez l'apparition de Florence Foresti dans "Burger Quiz" !