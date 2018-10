Quand Claire Keim se glisse dans la peau d'une adolescente...

Non on ne parle pas de "Freaky friday" avec Lindsay Lohan, ni de "30 ans sinon rien" avec Jennifer Garner mais bien de "Dans la peau d'une grande", comédie 100% feel good avec Claire Keim dans le rôle de l'éternelle adolescente !

"Au secours, j'ai 30 ans !"

Pas de magie cette fois, mais un accident de voiture à l'origine de cette situation peu commune...

L'actrice se retrouve dans la peau d'Olivia, 30 ans, qui sort de 15 ans de coma, le choc ! L'adolescente d'hier se réveille aujourd'hui dans un corps de femme. Seulement dans sa tête, notre belle au bois dormant est toujours une ado ! Comment rattraper ce temps perdu?

Parachutée dans une société dont elle ne maîtrise pas les nouveaux codes et technologies, forcée de mûrir et de devenir " adulte " le plus rapidement possible pour faire coïncider corps et esprit, Olivia vit une avalanche de premières fois toutes plus pimentées et savoureuses les unes que les autres...

Son objectif ? Reconquérir le cœur de son premier amour, Mathieu. Oui mais voilà, ce dernier est désormais marié à sa meilleure amie...