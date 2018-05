"Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu" : Christian Clavier prépare une suite !

Le casting original reste inchangé ! Christian Clavier et Chantal Lauby dans le rôle des parents, Frédérique Bel, Julia Piaton, Élodie Fontan, la star de "Clem" en plein envol, et Emilie Caen dans celui de leurs filles et Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau et Noom Diawara dans celui de leurs beaux-fils, seront bel et bien de retour dans ce deuxième volet, indique l’AFP, tandis que le réalisateur Philippe de Chauveron sera de nouveau aux commandes.

D’après le site Ouest France, le tournage vient de débuter ce mardi 15 mai dans les rues du centre-ville de Saumur, en région Pays de la Loire.