"Pride": des militants homosexuels aident des mineurs en grève

Ode à la tolérance

L'histoire remonte à l'Eté 1984. Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe d'activistes gay et lesbien décide de récolter de l'argent pour venir en aide aux familles des mineurs en grève. Mais l'Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide.

Rencontre entre 2 communautés que tout oppose

Le groupe d'activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute l'histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s'unissent pour défendre la même cause.

Casting so british

Au casting, on retrouve les stars britanniques Bill Nighy ("Love Actually", "Pirates des Caraïbes", "Harry Potter"), Imelda Staunton ("Harry Potter", "Paddington") ou encore Dominic West ("The Affair").