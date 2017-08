Pourquoi Sean Connery est le James Bond préféré du public ?

Des 6 interprètes officiels de Bond, il est le seul à tourner 7 films de la saga. En 1962, "James Bond 007 contre Dr No", en 1963 "Bons baisers de Russie", en 1964 "Goldfinger", en 1965 "Opération Tonnerre", en 1967 "On ne vit que deux fois", en 1971 "Les diamants sont éternels" et en 1983 "Jamais plus jamais" (celui-ci ne faisant pas partie de la suite officielle).