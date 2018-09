Pourquoi Morgan Freeman refuse d'incarner des rôles de méchant ?

Action, rebondissements, suspense sont au menu d'"Alerte !" qui vous tiendra en haleine du début à la fin sur La Deux !

Le colonel Sam Daniels, de l'Institut de Recherche sur les Maladies Infectieuses, a été dépêché au Zaïre par le général Ford, afin d'enquêter sur une épidémie survenue dans un petit village de Motaba. Arrivé sur place avec ses adjoints Schuler et Salt, Sam découvre un spectacle de désolation. Un médecin local l'informe que les villageois ont été contaminés en l'espace de quelques heures par un virus inconnu.

De retour aux États-Unis, Sam demande au général Ford d'alerter la population et de prendre les mesures de sécurité qui s'imposent. Mais Celui-ci refuse. Dans son laboratoire Sam et ses adjoints s'efforcent de déterminer la nature et l'origine du virus Motaba. Quelques heures plus tard, "Betsy", un singe importé d'Afrique, contamine un employé de laboratoire, Jimbo Scott, et un marchand d'animaux familiers, Rudy Alvarez. La maladie se propage à une grande vitesse...