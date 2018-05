Pourquoi Meghan Markle arrête sa carrière d'actrice ?

Mais avant ce nouveau départ, qui sera filmé en direct sur La Une, replongeons-nous dans la carrière de cette brillante actrice.

Retrouvez-là dans "L'étincelle de l'amour" ce vendredi 11 mai à 15h20 sur La Une.

Téléfilm tourné en 2014, Meghan y interprète le rôle d'Amy, une jeune journaliste.

Amy, une jeune et ambitieuse étudiante, vit chez ses parents à Lakeside, une petite ville près de Seattle. Le jour de la fête nationale, elle annonce à Hank, son petit ami, et à Sammie, sa meilleure amie, qu'elle a obtenu le poste de ses rêves dans un grand journal de Chicago. Sept ans plus tard... Amy vit à Chicago ; elle a rompu avec Hank. Son rédacteur en chef l'envoie à Lakeside pour écrire un article sur les spectacles de feux d'artifice. Sammie lui annonce qu'elle va épouser Hank et qu'elle compte sur elle pour être sa demoiselle d'honneur...