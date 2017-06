Pourquoi "Les Petits Meurtres d'Agatha Christie" est la série préférée des Français ?

Blandine Bellavoir, Élodie Frenck et Samuel Labarthe - © Tous droits réservés

Près de 4,7 millions de fidèles en moyenne ont suivi les 5 enquêtes de la saison 2. Dans les votes de préférence, la série devançait deux autres fictions de grande qualité, " Profilage" et "Un village français" .

D'où vient ce succès ?

Premièrement, le génie d'Aghata Christine n'a jamais fini de nous séduire. On ne devient pas l'un des meilleurs auteurs de son époque sans créer des histoires puissantes, et c'est précisément ces intrigues palpitantes qui font la force de la série.

Ensuite, les personnages principaux incarnés par Blandine Bellavoir, Élodie Frenck et Samuel Labarthe sont particulièrement attachants. "Depuis le début, explique Samuel Labarthe à TéléLoisirs, les auteurs ont joué à plein la carte du binôme que tout oppose, auquel ils ont adjoint Marlène (Élodie Frenck). Ils s'entendent comme chien et chat mais passent leur temps à se tourner autour. En revanche, il ne faudrait pas que Laurence et Avril finissent par concrétiser, car cela risquerait de casser l'un des ressorts de la série."

Un mélange réussi

Enfin, c'est une subtile alchimie qui fait la force de cette série: la qualité de l'écriture des scenarii, le saut dans le temps qui nous projette avec nostalgie dans les années 50 ou encore la rareté des épisodes qui les rendent d'autant plus désirables.

A raison de 4 à 5 épisodes inédits par an, nous nous réjouissons de découvrir le nouveau cru des "Petits Meurtres d'Agatha Christie" dès le samedi 1er juillet à 20h55 sur La Une.