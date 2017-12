Pourquoi les gens intelligents ont plus de mal à tomber amoureux ?

RTBF Tendance, la page truffée d’infos et astuces pour prendre la vie du bon côté, a déniché les 4 raisons pour lesquelles les personnes au QI rivalisant avec Einstein sont célibataires… Allez-vous vous reconnaître ?

1. Elles analysent les sentiments (les leurs et ceux des autres)

En général, les personnes brillantes sont douées pour collecter et analyser les informations et, de ce fait, elles sont les premières à fuir une relation lorsque celle-ci présente des imperfections et des problèmes.

2. Elles ont besoin de temps pour se livrer et s'ouvrir à une autre personne

Leur cerveau fonctionne continuellement. Elles pensent aux moindres détails qui risqueraient de détruire leur relation et de ce fait, mettent plus de temps à s'engager envers leur partenaire.

3. Elles comparent leurs anciennes relations à la nouvelle

Surtout pour celles qui ont eu à faire à une rupture douloureuse. Elles continuent inconsciemment à projeter ce sentiment négatif et cette peur sur leur nouveau conjoint.

4. Elles choisissent le célibat

Etre célibataire semble être plus avantageux pour les personnes intelligentes. C'est un choix que beaucoup font car il y a moins de soucis à gérer et parce qu'elles constatent clairement qu'elles sont mieux lorsqu'elles ne sont pas en couple.