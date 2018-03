Pourquoi Gérard Darmon a quitté la saga "Le Cœur des Hommes" ?

Alors que le réalisateur comptait intégrer son personnage dans ce troisième opus, une dispute l’a éloigné du comédien.

"Gérard est quelqu’un qui se fâche beaucoup, comme moi, on a le même défaut, déclare-t-il sur RTL en 2012. On s’est brouillé pour une connerie, des maladresses que j’ai mal prises, et le fossé s’est creusé."

De son côté, l’acteur indécis quant à sa présence dans le film accepte de lire le script mais attend l’appel de Marc pour en discuter. "Je ne l'ai pas appelé, déclare ce dernier. Puisqu'il n'avait pas envie, moi non plus. Il fallait tourner la page pour de bon."

Pas de réconciliation en vue pour les deux hommes, mais un nouveau venu à l'affiche de la saga...

Un nouveau pote dans la bande

Ne souhaitant pas faire jouer le rôle de Jeff par un autre comédien, Marc Esposito a choisi de changer le scénario pour accueillir Éric Elmosnino, histoire de conserver la dynamique du quatuor d’amis.

Bien qu’il soit dommage de ne plus retrouver Darmon, Éric Elmosnino est une très belle addition au casting déjà prestigieux ! Impossible d’oublier sa performance de Serge Gainsbourg dans "Gainsbourg, vie héroïque" qui lui a valu le César du meilleur acteur.